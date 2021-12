Se há nove anos Tânia Ribas de Oliveira foi mãe pela primeira vez, há 14 Fernanda Serrano dava as boas-vindas à segunda filha, Laura.

A atriz também celebra uma data muito especial este sábado, 18 de dezembro, e recorreu ao Instagram para assinalar a mesma.

"Faz hoje 14 anos, nasceste tu Laurinha! Um dos quatro dias mais felizes da minha vida! De bebé rezingona, tornaste-te uma linda e serena 'quase mulher'", começou por escrever a atriz na legenda de algumas fotografias da filha.

"Costumo dizer, por brincadeira, que me salvaste a vida, mas em boa verdade, foi exatamente o que nos aconteceu! Eu dei-te o mundo e tu prolongaste por uma vida inteira, o início de um grande amor! Que a vida te sorria sempre… Com certezas, com estradas longas e pouco sinuosas por percorrer e que a coragem e o teu sorriso lindo, nunca te abandonem! Estarei sempre aqui, exatamente ao teu lado, para te dar a mão, o meu incondicional amor e a vida se for preciso", acrescentou.

"O meu amor por ti é muito mais do que tudo isto! Desejo-te tudo o que de melhor e mais farto existir! Que tenhas sempre duas bonitos e felizes pela vida fora! Parabéns meu amor grande… Amo-te. Hoje, ontem e para sempre", rematou.

Recorde-se que além de Laura, Fernanda Serrano é também mãe de Santiago (filho mais velho), Maria Luísa, e Caetana (filha mais nova), do casamento terminado com Pedro Miguel Ramos.

