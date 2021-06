Hoje é um dia muito especial para Fernanda Serrano. Uma das filhas da atriz, Maria Luísa, completa mais um ano de vida e claro que a mãe 'babada' não perdeu a oportunidade de deixar uma mensagem nas redes sociais.

"Faz hoje 12 anos estavas quase a chegar minha filha Maria Luísa! Estavam todos ansiosos com a tua chegada. Eras o fecho de um ciclo difícil na vida da mãe, encerrado com chave de ouro! Foste a mais difícil e mais bonita decisão na vida. A forma como vieste, foi tal como tu és. Espontânea, simples e verdadeira. São assim as coisas realmente boas nas nossas vidas! Obrigada por me escolheres como mãe! Amo-te mais que a vida", escreveu numa publicação.

Recorde-se que a artista é ainda mãe de Santiago, de 16 anos, Laura, de 13, e Caetana, de cinco anos, frutos do casamento terminado com Pedro Miguel Ramos.

