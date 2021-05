Em Vilamoura a passar uns dias de descanso em família, Fernanda Serrano encantou os seguidores com uma fotografia registada pela filha mais nova, Caetana, de cinco anos.

Na imagem, a atriz, de 47 anos, aparece na piscina com uma flor no cabelo. "Hoje foi um lindo dia. Aos olhos da Caetana", escreveu na legenda do registo que conquistou generosos elogios na caixa de comentários.

Recorde-se que, além de Caetana, a atriz da TVI é ainda mãe de Laura, Santiago e Maria Luísa. Os quatro filhos nasceram do casamento de 15 anos com o empresário Pedro Miguel Ramos, de quem se separou em 2019.

