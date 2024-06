Hoje é um dia muito especial para Fernanda Serrano. O pai da atriz completa esta quinta-feira, 6 de junho, mais uma volta ao sol. Como forma de destacar a data, a artista fez uma ternurenta partilha na sua página de Instagram com várias fotografias nas quais posa junto do seu "super herói".

"O meu pai hoje faz anos! O meu super herói! O primeiro e o último na linha da frente! O que sempre me deu a mão e me ensinou a sorrir com o coração, com carinho, com amor e com bondade!", afirma.

"A verdade e o bem na minha vida, tem um nome… Pai! O melhor pai e avô do mundo! Tens o melhor abraço e colo do mundo, pai!", continua.

"Amo-te… Continua cheio de vida por muitos, longos e felizes anos! Precisamos de ti daqui até à lua! Parabéns nosso grande amor!", completa.

Eis a publicação:

