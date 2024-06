Fernanda Serrano esteve hoje, dia 5 de junho, nas manhãs da rádio Renascença, ocasião que Inês Lopes Gonçalves, Ana Galvão e Joana Marques aproveitaram para fazer as perguntas mais atrevidas à atriz.

Uma das questões, que surgiu no âmbito da rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar', teve a ver com o casamento anterior de Fernanda com Pedro Miguel Ramos.

"As revistas andam há que tempos a falar disso. Já não há paciência, na verdade. Vais voltar para o Pedro Miguel Ramos ou não? É que se não vais tu, vou eu", perguntou Ana entre gargalhadas.

"Oh Ana, vai tu!", atirou de imediato a artista. "O Pedro está-nos a ouvir. Ele ontem mandou-te um beijinho", disse ainda.

Veja o momento completo:

Recorde-se que Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos divorciaram-se em 2019, após 15 anos de casamento. Em comum têm quatro filhos: Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana, de 19, 16, 14 e oito anos, respetivamente.

Leia Também: "Homem da minha vida". As novas fotos de Fernanda Serrano