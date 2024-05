Fernanda Serrano usou a sua conta no Instagram para fazer uma partilha especial.

A atriz teve um programa a dois com o filho, Santiago, e deixou uma publicação nas redes sociais, onde mostrou um pouco do local e partilhou fotografias com o jovem, de 19 anos.

"Ontem, a convite do homem da minha vida, fui conhecer este projeto que acaba por ser um espetáculo também bonito! Perto de casa, bons amigos e música boa! Giro, quando conhecemos os amigos dos nossos filhos, que entretanto descobrimos serem filhos de amigos nossos, que há não víamos há anos! A vida a acontecer! E tê-los sempre por perto… parece-me ser uma muito boa parte da história! Não vos parece?", escreveu a atriz na legenda das fotos, que pode ver abaixo.

