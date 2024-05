Fernanda Serrano recorreu ao Instagram para fazer uma pequena 'viagem ao passado' com os fãs. A atriz partilhou três imagens antigas, sendo que através das mesmas é possível perceber que com o avançar dos anos não perdeu as feições que sempre a caracterizaram.

"Fizeram-me chegar estas imagens e não resisti a partilhar estes 'tesourinhos' convosco", escreveu ainda Fernanda na legenda da publicação em causa.

"Gira", "lindíssima", "sempre foi linda e continua a ser" e "continua linda" são apenas alguns dos elogios deixados pelos fãs, como poderá ver abaixo.

Leia Também: Fernanda Serrano deixa reflexão: "Nem gosto de lhe chamar carreira"