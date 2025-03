Esta sexta-feira, 21 de março, Luisinha Oliveira partilhou com os seguidores estar a viver um dia muito especial - o aniversário da mãe.

A modelo publicou um carrossel com 15 fotografias ao lado de Raquel Oliveira e ainda escreveu uma bonita homenagem na legenda.

"Hoje é a vez de celebrarmos a melhor mãe do mundo. Mãe, irmã, tia, filha, amiga e mulher extraordinária que sempre me ensinou que a verdadeira força vem da coragem de ser quem somos. Ainda hoje, numa coisa simples do dia-a-dia, lhe disse que me salvava sempre a vida, e salva mesmo", começou por escrever.

"É a bondade em pessoa (e não somos só nós que o dizemos!), a minha melhor amiga, inspiração e exemplo de resiliência e amor no mais puro dos sentidos. Tem o sorriso mais bonito de todos, e o abraço que mais me faz sentir em casa. Mãe, que continues a brilhar e que a tua energia positiva contagie todos à tua volta, como sempre fez", concluiu.

Na caixinha de comentários, Beatriz Barosa, irmã de Luisinha, deixou alguns emojis e a palavra "amo-te".

