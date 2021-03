Fernanda Serrano enterneceu os seguidores ao partilhar mais um momento especial com os filhos. Desta vez foi a 'caçula', Caetana, de cinco anos, a protagonista do momento ao acompanhar a atriz à praia.

A dupla foi matar saudades do mar com um passeio pelo areal e deparou-se com um encantador pôr do sol. Um momento que Fernanda Serrano não resistiu em partilhar nas redes sociais.

Ora veja.

Leia Também: Fernanda Serrano homenageia Fátima Lopes: "Também fazes parte da estação"