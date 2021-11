Fernanda Antunes foi um dos primeiros elementos da família Carreira a reagir publicamente ao lançamento do novo álbum da filha, Sara Carreira. Quase um ano após a tragédia que roubou a vida à jovem cantora, a família uniu-se para lançar 'Sara Carreira - A Minha História'.

"Eu respiro e vivo com o pensamento na minha filha. Tudo o que faço hoje em dia é para a deixar orgulhosa e para fazer tudo aquilo que ela não teve oportunidade de fazer. Este é mais um sonho dela... que agora pode ser vosso", escreve Fernanda, ex-mulher de Tony Carreira e mãe dos três filhos do músico.

A mãe de Sara garante que este disco foi "feito com muito amor e com um propósito superior a todos nós, ajudar quem precisa". "Tudo o que fazemos é por ti e sempre assim será. Este disco tão especial está disponível na FNAC", termina, dando conta de que as receitas conseguidas com a venda deste trabalho vão reverter para a Associação Sara Carreira - projeto de solidariedade criado pela família em homenagem à jovem Sara.

