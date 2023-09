Helena Isabel Patrício esteve recentemente de férias no México, uma viagem que fez sozinha, conforme partilhou com os admiradores da sua página de Instagram. Contudo, houve quem não acreditasse nesta 'versão' da história. Surgiram suspeitas, inclusive, de que as férias da comentadora da TVI e advogada teriam sido pagas por um milionário.

Não ficando indiferente aos rumores, Helena Isabel decidiu fazer um esclarecimento nas stories da sua página de Instagram.

"Hilariante/triste: Desde ontem que recebo mensagens que dão conta que as minhas férias foram pagas por um milionário que desconheço!

Repare-se: Uma mulher pode pagar as suas viagens; Uma mulher pode pagar os seus luxos; Uma mulher pode viajar sozinha sem ter que depender de um homem", começa por escrever.



© Instagram - Helena Isabel Patrício

"Uma das coisas que a minha mãe me ensinou foi a lutar pelos meus sonhos. Lutar sozinha, sem ter que estar sentada à espera que me caísse um alguém do céu e me proporcionasse uma boa vida.

A qualidade de vida que tenho provém do meu trabalho. Do meu esforço. Do meu empenho.

Estudei anos a fio para poder exercer Direito. No dia em que me inscrevi no reality show tive um único pensamento: 'pagar empréstimo que pedi para poder estudar'. E assim foi.

Eu posso! Nós mulheres podemos! Pode quem trabalha, quem arregaça as mangas e quem vai à luta", continua.



© Instagram - Helena Isabel Patrício

"Mais... nunca recebi nada de um homem. Nas minhas relações sou eu quem paga tudo. Do café ao jantar", garante.



© Instagram - Helena Isabel Patrício

"Seja milionário ou bate chapas... para mim é pessoa! Aquilo que eu procuro num homem o dinheiro não compra", completa.



© Instagram - Helena Isabel Patrício

Recorde-se que Helena Isabel Patrício manteve um relacionamento este ano, tendo mostrado o namorado pela primeira vez ao público em março. Contudo, esta anunciou o fim da relação em junho.

Leia Também: Helena Isabel Patrício responde: "Foste esquecer o teu 'ex' na viagem?"