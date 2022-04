O pequeno Billy, filho de Jimmy Kimmel e Molly McNearney, completou cinco anos esta quinta-feira. Uma data que o papá 'babado' assinalou na sua página de Instagram.

O apresentador destacou uma fotografia do menino, no momento em que celebraram a data, e escreveu: "Feliz cinco aniversário".

Logo de seguida, recordou o período difícil, quando o menino foi operado com apenas três dias de vida por ter nascido com um raro problema cardíaco.

"Somos eternamente gratos aos brilhantes médicos e enfermeiros por terem salvado a vida do Billy", escreveu, terminado a publicação com um apelo: "Por favor, apoiem as famílias que precisam de cuidados médicos".

