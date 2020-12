A SIC Radical colocou no ar este domingo, dia 6, uma nova emissão do programa 'Curto Circuito', onde Diana Lucas, irmã de Ivo Lucas, era uma das convidadas principais.

Diana esteve de facto no programa para promover o seu novo single, mas este foi gravado na sexta-feira (dia 4). Perante os comentários negativos de fãs que achavam que a cantora teria estado no programa um dia depois do acidente de viação que o irmão sofreu, e que causou a morte da sua namorada, Sara Carreira, a SIC Radical viu-se na obrigação de esclarecer a situação através de uma nota partilhada no Facebook.

"Começa agora mais um CC e esclarecemos que este episódio foi gravado na sexta-feira, antes do acontecimento trágico que nos abalou a todos. A equipa do CC quer deixar uma grande força a toda a família da Sara Carreira e do Ivo Lucas", esclarece a produção.

Recorde-se que Ivo Lucas permanece internado devido aos ferimentos provocados pelo despite na A1, que ocorreu ao início da noite de sábado.

