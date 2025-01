Agentes do FBI foram vistos do lado de fora da casa de Ben Affleck, em Los Angeles, no fim de semana, como relata o TMZ.

Ao que se consta, as autoridades estiveram no bairro onde mora o ator no decorrer de uma investigação por causa de um incidente em que um drone particular colidiu com uma aeronave que estava a ajuda no combate aos incêndios.

Fontes disseram ao TMZ que o ator não está a ser alvo de nenhuma investigação. No entanto, novas imagens mostram Ben a conversar com as autoridades quando estava a sair da garagem da sua casa em Brentwood, na terça-feira.

