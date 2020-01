Completou-se um ano desde que Luana Piovani atravessou o oceano para se mudar de malas e bagagens para Portugal na companhia dos três filhos - os gémeos Bem e Liz, de quatro anos, e Dom, de oito. Um ano repleto de desafios que a apresentadora brasileira assinalou com emotivas palavras nas redes sociais.

"Fui eu que escolhi vir. Eu é que decidi quando, onde e de que forma. Só não escolhi Cascais, vejam como Deus é bom comigo, cá estamos e sinto-me tão grata pela minha 'não escolha'. Neste ano cresci muito (...) Foi libertador ter a coragem de mudar (sim, é preciso coragem) e ver-me livre de escolhas não tão assertivas. Saibam que a sensação de que escolhas não podem ser reformuladas, é FALSA. Fiz amigos, trabalhei, tomei muito vinho e pus toda minha vida dentro dessa nova e imensa realidade", começou por dizer.

Luana frisou que a mudança acarretou vários momentos menos bons, mas que estes apenas a fortaleceram e fizeram com que hoje se encontre numa fase de grande serenidade.

"Todos os espinhos que me feriram neste período só ampliaram a minha sensação de montanha (pense num espinho perto de uma montanha). Com o oceano a proteger-me da mesquinhes dos que julgam sem saber e opinam sem viver, troquei de asas. As novas, com mais cores e alcance mostram como foi exato para mim o momento da mudança. Com o coração repleto de paz e podendo viver sem ter que sofrer pelos que apenas sobrevivem, sinto-me em casa", continuou.

A chegada a Portugal abriu-lhe também uma porta na carreira profissional. A apresentadora tornou-se rosto da TVI ao ser anfitriã do reality show 'Like Me', que conduziu juntamente com Ruben Rua. Experiência que a motivou a abraçar mais projetos, nomeadamente na área da representação.

"Portugal, seu lindo, grata pela acolhida e agora, que venha uma novela! Alegria aqui é tanta que até com vontade de fazer novela estou", rematou.

Vale referir que 2019 foi o ano em que Luana Piovani se separou de Pedro Scooby, pai dos seus filhos, depois de oito anos de casamento. Atualmente a apresentadora vive um romance com o israelita Ofek Makla.

Leia Também: Luana Piovani despede-se de Israel e... do namorado