O que é bom acaba depressa e parece que este ditado se encaixa perfeitamente nas últimas horas passada por Luana Piovani. A atriz brasileira, que tinha viajado até Israel para passar algum tempo com o namorado, já regressou.

Já no aeroporto, Piovani fez algumas stories onde se mostrava mais triste com a despedida do atual companheiro, o jogador de basquetebol Ofek Malka.

"Daqui a pouco eu volto, mas é chato diz chau", confessou.

Recorde-se que o namoro da artista dura já há alguns meses. O retorno ao país deverá acontecer no Carnaval, segundo a própria.

[A atriz já chegou a Lisboa] © Instagram/LuanaPiovani

Leia Também: Luana Piovani revela que a sogra não aprova o seu namoro