Fátima Lopes viveu um dia cheio de emoções fortes ao marcar presença no programa de Júlia Pinheiro.

Uma entrevista que levou a ex-apresentadora da TVI a falar do afastamento do pequeno ecrã, sem esquecer do início da carreira e dos novos projetos.

Durante o programa da SIC, houve momentos em que ficou lavada em lágrimas, como quando recebeu uma carinhosa mensagem do filho, Filipe, de 12 anos.

Um episódio que fez questão de destacar na sua página de Instagram. "Uma tarde inesquecível! Obrigada Júlia Pinheiro e à tua equipa pela forma carinhosa como prepararam este programa, feito com aqueles que amo", disse ao lado de uma fotografia em que aparece junto de Júlia Pinheiro e outra imagem sua com o afilhado, Christian, e o pai do menino, Francis Obikwelu.

