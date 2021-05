Fátima Lopes abriu o coração no programa ‘Júlia’, da SIC, para recordar vários momentos da sua vida, sobretudo profissional, sem esquecer do futuro.

E entre as histórias que acompanham a ex-apresentadora da SIC, Júlia Pinheiro surpreendeu a colega ao ter voltado a falar com uma família que marcou Fátima Lopes.

Em 2006, no programa ‘Fátima’, a apresentadora conheceu um menino que tinha nove anos, Tiago, que sofria com uma doença degenerativa. Na altura foi lançada uma campanha que permitiu que Tiago conseguisse fazer vários tratamentos em Cuba.

Fátima Lopes fez questão de acompanhar de perto esta família e Júlia Pinheiro partilhou novidades sobre Tiago, que hoje é atleta federado do FC Porto no boccia. Um momento muito emotivo para a apresentadora, que acabou em lágrimas. “Nós nunca nos afastamos”, destacou.

Logo de seguida, viveu fortes emoções com uma mensagem de voz do filho mais novo, Filipe, de 12 anos. “Sou um menino feliz porque todos os dias tu brincas comigo mesmo quando não tens tempo. Sou um menino feliz porque tenho uma mãe que me apoio nos momentos difíceis. Sou um menino feliz porque tenho a melhor mãe do mundo”, disse Filipe, deixando a mãe ‘babada’ lavada em lágrimas.

Durante a conversa com Júlia Pinheiro, a filha mais velha de Fátima Lopes, Beatriz, de 21 anos, surpreendeu a mãe ao visitar alguns lugares que marcaram a infância da apresentadora. Momento que foi dividido com os pais de Fátima.

A mudança para Moçambique na infância

Quando tinha apenas oito anos, em 1977, Fátima Lopes viajou com a família para Moçambique, uma fase que foi, em alguns aspetos, “difícil”.

“A minha mãe andava na luta diária para conseguir arranjar alimentos nos sítios. Isto foi pós 25 de Abril. Voltamos em 1980. Foram anos muito difíceis. No dia do mês em que chegava carne ao talho, os meus pais iam às 04h00 da manhã para a fila para ter a certeza que quando o talho abrisse conseguíamos alguma carne. Nós comíamos por carregamentos. Se naquele mês vinha um carregamento de arroz, comíamos só arroz… Nunca passei fome, mas fiquei tão marcada pela positiva que sou a pessoa mais fácil de tu servires”, partilhou, realçando, ainda assim, que eram uma menina com sorte.

“Tinha oito anos e era das poucas miúdas que da escola ia calçada, era a única que levava lanche... Não há como perceberes que és uma privilegiada. A maior parte dos meninos não tinham tomado o pequeno-almoço em casa e não levavam nada. Isto formou-me na minha maneira de ser. Este lado solidário que tenho não tem só a ver com a formação dos meus pais, tem a ver com esta realidade. Vi muitas coisas em Moçambique que me ajudaram a ser a pessoa que sou”, acrescentou, recordando também que sofreu bullying e que os meninos na altura não brincavam consigo porque “era branca”.

E para quando o regresso à televisão?

Júlia Pinheiro não terminou a entrevista sem destacar uma das perguntas que mais têm sido feitas desde que Fátima Lopes saiu da TVI. Para quando o regresso ao pequeno ecrã?

“Não sei. Vou voltar quando me fizer sentido”, respondeu a apresentadora, destacando que sente que o seu percurso na televisão não ficou por aqui. “Ainda não arrumei as botas”, disse, frisando também que “está bem”, uma vez que fez a escolha que lhe fez mais sentido.

Minutos antes de terminar o programa, Júlia voltou a surpreender a sua convidada com a presença do afilhado, Christian, que chegou acompanhado pelo pai, Francis Obikwelu.

