Fátima Lopes esteve à conversa com Júlia Pinheiro e inicialmente destacou o quanto estava “feliz” por marcar presença no programa, afirmando estar numa fase muito “serena”.

“Sinto que há uma serenidade que é a idade que nos traz. Há uma série de coisas que antes pareciam ter uma dimensão gigante e que nós hoje sabemos que não são assim tão grandes. Acho, muito honestamente, que a idade é que me trouxe esta serenidade e esta capacidade de olhar para vida da forma que olho agora. E faz-me muito melhor olhar para a vida como eu olho agora. Tenho mais tranquilidade, tenho mais razões para sorrir, ando mais satisfeita, faz-me tudo mais sentido”, desabafou.

De seguida, Júlia Pinheiro falou no facto de aos 50 anos Fátima Lopes ter feito escolhas “muito corajosas”, destacando a saída do pequeno ecrã, mais precisamente da TVI.

“Como é óbvio, não te vou perguntar as razões porque recentemente deixaste os ecrãs - porque isso tem a ver com envolvimento com outras entidades na nossa área profissional que não a nossa -, mas posso te perguntar se esta liberdade de não ter um compromisso diário, de não estares na televisão todos os dias te fazia falta”, questionou Júlia Pinheiro.

“Está-me a fazer bem. Quando me propuseram deixar um programa diário, eu concordei. Nós temos que ter consciência quando chega o momento em que precisamos de parar. […] [Estar sempre no ecrã] isso exige muito de nós, muita disponibilidade, até emocional. E chega a uma altura em que as histórias duríssimas, dia após dia, vem buscar muito cá dentro. Chega a uma altura em que tens que voltar a encher baterias para depois teres mais para dar", explicou.

"Mas sem dúvida que precisava deste sentimento de liberdade. Sentia que não tinha esta liberdade, que não conseguia concretizar alguns dos meus sonhos, estava sempre muito presa aos meus horários. E depois, por circunstâncias em que as coisas não correram bem, obviamente que fui precipitada a tomar esta decisão”, acrescentou.

Fátima Lopes partilhou ainda que “há algum tempo que pensava em construir aos bocadinhos um outro caminho para além da televisão” para o caso de um dia se “fartar ou a televisão já não a querer”.

“Aos poucos fui fazendo outras coisas, mas não tinha muito tempo para me dedicar a elas, mas tinha muita vontade. Nestes meses já fiz tantas coisas que estavam na minha caixinha dos sonhos mas que não tinha tempo. Eu diria que a vida me empurrou a tomar uma decisão”, afirmou.

No entanto, recorda, “teve de ponderar muito” antes de tomar a decisão de deixar a TVI, tendo pensado primeiro nos filhos.

A filha mais velha, Beatriz, agora com 21 anos, teve um papel “muito importante” na decisão de Fátima Lopes. “Ela disse-me: ‘Mãe, aqui tens de fazer uma pergunta, se tu estás feliz. Se tu não estiveres feliz, então está na altura de mudar porque termos uma vida muito boa à custa da infelicidade da nossa mãe não vale’”, contou.

A apresentadora admitiu de seguida que “estava infeliz” e por isso é que foi “à procura do seu caminho”.

“E quando visitei os meus pais depois de sair (foi o primeiro sítio onde fui), o meu pai abriu os braços para me abraçar, e aquele abraço valeu aquilo que eu não conseguirei traduzir em palavras e olhou para mim e disse-me: ‘Tu és muito corajosa e por isso vai-te correr bem’. Não preciso de mais nada, agora o resto eu faço. E quando digo eu faço, é que tenho a força anímica para ir atrás. Sou muito trabalhadora e não tenho medo de começar e de recomeçar”, lembrou ainda.

Novo projeto no YouTube de Fátima Lopes

Durante a entrevista, Fátima Lopes falou ainda da nova aventura, projeto que anunciou na semana passada.

"Lancei um canal no YouTube com o Vítor Sobral. Ele é um grande chef de cozinha e nós tínhamos esta ideia de fazer um projeto em que tratássemos a cozinha de forma simples, normal, mas homenageando a cozinha original, não só a portuguesa, mas de matriz portuguesa. E em plena pandemia, conseguimos montar o projeto, conseguimos empresas que financiassem os 24 episódios, já gravámos 12 e vamos fazer mais 12", contou.

"Eu sou mais ajudante e a que faz as perguntas que estão na cabeça das pessoas. No fundo ajudar a que todos nós possamos aprender", acrescentou.

E como está o coração de Fátima Lopes?

A dada altura, Júlia Pinheiro referiu: "As pessoas querem muito saber se o teu coração está ocupado ou não".

Palavras que Fátima Lopes não tardou em responder: "Não se preocupem tanto. Preocupem-se mais com outras coisas".

Júlia Pinheiro tentou insistir e saber alguma resposta mais concreta da colega, e Fátima Lopes reagiu, de sorriso no rosto: "Estás a tentar ser cusca". E ficou-se por aqui sem tocar mais no assunto.

De seguida, a ex-apresentadora da TVI confessou que já teve algumas "desilusões". "Aprendi que as pessoas nem sempre são como nós achamos que elas são. Houve pessoas que achei que eram muito minhas amigas, mas afinal não eram assim tanto. Prefiro ter poucos, mas bons", disse.

O início em televisão

Além de ter sido surpreendida com algumas palavras de amigos através de vídeos que foram enviados para o programa, recordando ainda alguns êxitos do tempo em que trabalhou na SIC. Recorde-se, Fátima Lopes estreou-se em televisão em 1994, com 25 anos, e apresentou programas como o 'Perdoa-me' e 'All You Need Is Love'.

"Quando foi o primeiro programa, os nervos eram tantos que estive uma semana sem me conseguir rir porque me doíam os músculos [da cara]. Parecia que tinha levado com um cassetete de alto a baixo", lembrou.

Fátima Lopes recorda que a televisão "lhe caiu no colo", contando que tirou o curso de comunicação social com foco no marketing e publicidade, área que hoje trabalha como consultora. Na altura, confessa, "pensava que não tira cara para televisão".

"Não tive tempo para me preparar e aquilo que aconteceu comigo também foi um fenómeno que hoje em dia a televisão já não é assim", realçou, referindo-se aos primeiros passos no pequeno ecrã. "As pessoas tinham a paciência de esperar que nós nos formássemos. Hoje em dia vê-se logo que o espectador está treinadíssimo. [Dizem logo:] 'Este não tem jeitinho para nada. Esta não tem graça nenhuma'", disse.

A fama e a proteção dos seus

A fama é um lado da sua profissão que não aprecia, tendo tentado sempre manter-se o mais discreta possível, protegendo sobretudo os mais próximos. Aliás, destaca, a filha Beatriz só apareceu pela primeira vez em público aos 16 anos, "quando já tinha idade para perceber o que é que significava as pessoas dizerem 'é a filha da Fátima Lopes'". O filho mais novo tem 12 anos e ainda não apareceu publicamente.

"Quando chegar à idade, se sentir vontade e preparado, muito bem. Porque eles têm direito a uma vida normal dentro do possível. Não lhes posso roubar isso", continuou. "Sinto que consegui, com muito esforço, proteger os meus filhos. Sou uma mãe muito leoa. Sou uma muito doce, muito emotiva, mas não pisem nem a ponta do dedo dos meus porque viro um bicho. [...] Quando há situações em que sinto que não há respeito, que há uma invasão...", continuou, partilhando de seguida um episódio que viveu com a filha.

"Lembro-me de uma vez estar com a minha filha, ela tinha cerca de oito anos, e ela disse-me que estava lá um paparazzi. Disse-lhe para ela se sentar e eu desatei a correr, apanhei-o e disse para ele apagar as fotografias. E não as publicou", contou.

Momentos que levaram Fátima Lopes a recordar uma conversa que teve com a mãe quando começou a trabalhar em televisão: "Ela disse-me assim: 'Lembra-te de uma coisa, a partir de agora vais passar a ser conhecida, vais deixar de ser anónima. Lembra-te sempre de onde vens e quem és. E que os pés permaneçam sempre no chão'".

"Nunca me esqueci disso e já passaram quase 30 anos. Mesmo quando acontecem coisas maravilhosas, as palavras da Maria Amélia estão sempre na minha cabeça e são elas que me agarram sempre com os pés ao chão. [...] Sinto que por tudo o que têm feito por mim eu tenho o dever e a obrigação de os continuar a proteger, porque isto foi uma escolha minha, não deles", frisou.

