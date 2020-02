Fátima Lopes anunciou, na manhã desta quinta-feira, que vai participar numa palestra sobre fé. No dia 15 de fevereiro, a apresentadora vai estar no evento Faith's Night Out, no Centro de Congressos de Lisboa, para abordar este tema que lhe é particularmente simbólico.

"Sábado estarei na Faith's Night Out, em Lisboa, a falar sobre a minha fé. Será uma noite preenchida com conferências, jantar, espetáculo musical e algumas surpresas. Juntos iremos questionar o nosso mundo, partilhar a nossa fé e celebrar o que nos une", afirmou.

