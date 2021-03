Este sábado, Fátima Lopes esteve na casa de campo a respirar ar puro e a desfrutar das maravilhas da natureza.

Além de ter dado as boas-vindas a uma cabra, a antiga apresentadora plantou um abacateiro e esteve ainda a restaurar um candeeiro de rua.

Pelas redes sociais, mostrou-se de sorriso rasgado com as atividades com que se entreteve ao ar livre e afirmou que viveu "um dia perfeito".

