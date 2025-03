Fátima Lopes aproveitou a pausa para a celebração do Carnaval para estar com a família... mas na neve.

A apresentadora decidiu deixar de lado a celebração do Carnaval e aproveitou para ir à neve com os seus entes queridos, como contou aos seguidores da sua página de Instagram.

Ao mostrar as primeiras imagens destas férias, escreveu: "A desfrutar de uns dias de descanso com a família." Veja as fotografias na galeria.

Leia Também: Fátima Lopes assinala aniversário do filho com foto inédita