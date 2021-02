Longe do pequeno ecrã, Fátima Lopes continua a cumprir o voluntariado na 'Adoro Mimos', como fez questão de destacar na sua página de Instagram, este sábado.

"Hoje [27 de fevereiro] foi dia de eu e a minha filha fazermos o nosso voluntariado na 'Adoro Mimos'. Felizmente, desde a ação solidária que fizemos o ano passado, que muitos cães desta casa ganharam finalmente um lar", começou por escrever.

"Hoje chegaram dois cachorrinhos que precisam de uma família. É um trabalho que nunca termina. Mas cada vez que um deles é adoptado, renovamos a nossa energia para lhes dedicar tempo e amor", completou.

Uma publicação onde partilha ainda duas fotografias da filha na ação de voluntariado. Veja abaixo:

Leia Também: Fátima Lopes partilha rara foto do filho no dia do seu aniversário