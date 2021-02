Fátima Lopes celebra esta sexta-feira um dia particularmente especial com o 12.º aniversário do filho mais novo, Filipe, fruto do casamento passado com Luís Morais.

A antiga apresentadora da TVI destacou a data nas redes sociais ao partilhar um raro registo fotográfico do filho, uma memória na qual aparece também a primogénita, Beatriz.

"O meu príncipe faz hoje 12 anos. O tempo voou até aqui. Já partilhámos tantas gargalhadas, conquistas, sorrisos e aprendizagens. E os abraços? O meu filho Filipe dá uns abraços maravilhosos, capazes de deixar qualquer um com os olhos a sorrir. Hoje celebramos este dia com amor e profunda gratidão. Amo-te muito, filhote", escreveu Fátima na legenda da publicação.

Ora veja.

