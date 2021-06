No mais recente episódio do novo programa 'Carreira de Chef', David Carreira recebe na sua cozinha Fátima Lopes e Marco Costa. O formato de culinária, produzido em parceria com o Continente e apresentado pelo músico, já está disponível no YouTube.

Na sua conta oficial de Instagram, Fátima Lopes recordou a experiência de gravar com Marco Costa e David Carreira.

"O que eu me diverti com estes dois! Quando o David Carreira me convidou para cozinhar, mal sabia eu que ia encontrar o Marco Costa e que íamos meter todos a mão na massa. Aproveitámos para ensinar o David a fazer pizza e uma sobremesa deliciosa", conta a apresentadora.

Siga o link

Leia Também: Fátima Lopes é a cara de nova série no Empower Brands Channel