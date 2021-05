Enquanto "mulher de causas", Fátima Lopes aceitou o convite de Cristina Amaro e juntou-se ao projeto Empower Brands Community como embaixadora da área de comunicação humanizada e emocional.

O projeto de responsabilidade social visa o empoderamento de empresas e pessoas que trabalham com e para as marcas, delegando em Fátima Lopes "uma missão que será materializada através de uma nova série no Empower Brands Channel" - no YouTube.

A apresentadora, afastada da televisão desde que saiu da TVI, será o rosto desta série que andará "pelo país a mostrar como Portugal brilha em áreas como a indústria do calçado e têxtil, a agricultura ou a construção".

Veja abaixo a publicação na qual Fátima Lopes anuncia aos fãs a novidade.

