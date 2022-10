Fátima Lopes regressou ontem a uma gala que bem conhece. A apresentadora voltou a marcar presença nos Globos de Ouro, cerimónia que já apresentou, 11 anos depois da última vez.

"É uma sensação de familiaridade", começou por dizer, questionada sobre o que sentiu por estar de novo neste importante evento da SIC.

O canal faz 30 anos no próximo dia 6 de outubro, data que Fátima Lopes fez questão de assinalar, lembrando qual é, para si, o momento mais importante destas três décadas.

"Quando a SIC me descobriu como apresentadora... eu desconhecia que algum dia poderia sê-lo. Acho que essa gratidão vou ter sempre em relação à SIC e, neste caso, ao Emídio Rangel, que foi a pessoa que olhou para mim e disse que eu daria uma boa apresentadora. Na altura não percebi e levei anos a poder dizer 'se calhar ele tinha razão'", disse.

Hoje, aos 53 anos, Fátima sente confiança em si e no seu trabalho. "Não tenho dúvidas nenhumas de que sou uma boa apresentadora. Isto não são falsas modéstias nem ser vaidosa, é a consciência do meu valor e do trabalho que tenho feito: rigoroso e sério. Gosto muito da minha profissão e levo-a muito a sério", notou.

