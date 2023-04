Todos os dias representam um recomeço para Judite Sousa. A comunicadora viajou até Sevilha, Espanha, onde se encontra a aproveitar o que de melhor o destino e a cultura do mesmo lhe têm para a oferecer.

Na sua página de Instagram, a antiga jornalista da CNN partilhou um registo no qual posa com uma cidadã local, trajada a rigor.

"A vida começa a cada dia. As palavras são da jornalista Espanhola Anne Igartiburu", notou na legenda da publicação.

Os últimos meses foram intensos para Judite. A também escritora abriu o coração no livro 'Pedaços de Vida', no qual partilhou os momentos mais difíceis da sua vida, nomeadamente, a morte trágica do filho e a fase de luto.

Leia Também: Judite Sousa agradece nova conquista e o "respeito dos portugueses"