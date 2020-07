Os fãs do falecido ator Nick Cordero decidiram lançar uma petição para que seja alterado o nome do teatro de Nova Iorque, Longacre Theatre, que foi construído em 1912.

De acordo com a iniciativa, que já conta com mais de 30 mil assinatura, foi nesse teatro que o ator realizou o seu último espetáculo, com a peça 'A Bronx Tale'. Por isso, querem mudar o nome do local para The Nick Cordero Theatre.

"Com o falecimento desta incrivelmente talentosa e amada estrela de Broadway, seria a homenagem perfeita", diz a petição, afirmando que desta forma o nome do artista "estaria sempre presente na comunidade da Broadway".

"Uma maneira perfeita de homenagear alguém que deu tanto à nossa comunidade e partiu muito cedo", escreveu uma das pessoas que assinou a petição. "Vamos dar ao seu filho a oportunidade de crescer a assistir a um espetáculo num teatro com o nome do pai".

Recorde-se que Nick Cordero morreu no passado domingo devido a complicações provocadas pela Covid-19. Tinha 41 anos.

O ator deixa a mulher, Amanda Kloots, de 38 anos, com quem se casou em setembro de 2017, e um filho, Elvis Eduardo, de um ano.

Leia Também: Viúva de Nick Cordero revela fotos que ator tinha no telemóvel