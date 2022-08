Os rumores sobre a separação de Fanny e João Almeida foram rejeitados pela própria repórter ao longo desta semana. Agora, numa visita ao 'Em Família', da TVI, os dois vão ser convidados do programa, onde é esperado que falem sobre tudo o que se tem dito.

Nas redes sociais, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' já anunciou que vai marcar presença no programa das tardes de sábado da estação de Queluz de Baixo. Fê-lo através de stories ao lado do pai do filho, onde ambos surgem muito sorridentes e a cantar.

Veja na galeria as stories partilhadas por Fanny no Instagram.