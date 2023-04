Fanny Rodrigues é agora uma cara muito conhecida dos portugueses, mas nem sempre a sua vida esteve debaixo dos holofotes.

Foi em 2011 que ficou conhecida com a sua participação no reality show 'Casa dos Segredos 2', da TVI. A "belle portugaise" é natural de Oliveira de Azeméis, mas esteve a viver durante largos anos na Suíça com os pais.

Desde a sua primeira experiência televisiva, começou a ser uma cara presente na TVI e também chegou a participar na edição francesa do 'Secret Story'. Mas não ficou por aqui e passou ainda pela SIC com a rubrica semanal 'Simplesmente Fanny', do programa 'Juntos à Tarde'.

Entretanto - e depois de ter aberto também uma loja de roupa que acabou por vir a fechar mais tarde -, Fanny regressou à TVI e hoje é apresentadora do 'Somos Portugal'.

Mãe de um menino, Diego, fruto da relação terminada com João Almeida, Fanny foi revelando várias mudanças de visual ao longo de todos estes anos. Por isso, destacamos nesta galeria alguns dos looks que já exibiu, recordando o momento em que ficou conhecida e nunca mais foi esquecida.

