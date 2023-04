Fanny Rodrigues surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao mostrar uma fotografia de como era o seu quarto na adolescência, na Suíça, país onde viveu durante largos anos com os pais e a irmã.

"Estar na Suíça é deixar-me levar pelas minhas memórias e reviver alguns dos bons momentos. 2003. Como está no calendário. Cheguei ao quarto da minha adolescência! Foi aqui que comecei a sonhar", começou por escrever a apresentadora do 'Somos Portugal', da TVI.

"Lembro-me do dia em que o meu pai me disse, 'vamos experimentar a Internet'. Sabia lá eu o que era e longe de imaginar que um dia eu ia estar 'dentro' da Internet… Lembro-me do dia em que instalei o MSN! Lembro-me dos sonhos que tinha nesta altura, acreditam?! É como se fosse ontem", recordou.

"Incrível! Lembro de tanta coisa. Das horas que eu passava a ouvir música. Nota-se muito que eu era louca pela Jenifer?! A vida tem dançado comigo. E está a ser uma dança bonita! Sou muito grata", disse, por fim.

De recordar que Fanny ficou conhecida depois de ter entrado numa das edições do reality show 'Casa dos Segredos', da TVI.

Leia Também: Fanny fora do 'Somos Portugal'? Apresentadora do programa manifesta-se