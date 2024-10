Fanny Rodrigues e a família vivem um momento difícil. A avó da apresentadora da TVI morreu, perda que a levou a fazer uma homenagem através de uma sentida partilha na sua página de Instagram, na qual destacou as memórias que dela guarda.

"Nas minhas últimas 48h parei no tempo. O meu interior, a minha mente pararam. Dei por mim mergulhada nas minhas memórias de infância", começou por escrever.

Fanny conta que lembra-se do "cheiro da cozinha da avó" e de como era recebida quando chegava da Suíça a Portugal, para por cá passar férias.

"Lembro-me de entrarmos na mercearia e de a minha avó perguntar o que eu queria que ela levasse e de vê-la a pedir para meterem na conta. Lembro-me de 'gozarmos' com ela, da forma como conduzia com o peito chegado ao volante e super direitinha", realçou, destacando a "paciência e ouvidos" que a avó tinha para as netas.

"Perdemos isso. E ficou um lugar vazio à mesa", lamentou.

A comunicadora nota que a avó tinha um enorme orgulho nela e na carreira que construiu no pequeno ecrã. "Sempre que me via na televisão, mesmo naquelas promoções da tanga, mandava calar toda a gente e dizia bem alto: 'olhem, olhem a Fanny'. Para ser sincera, era a única que vibrava com essas tais promos (risos)".

"Uma avó que nunca me ofendeu. Sempre me ouviu e que eu acho, sinceramente, que enquanto neta podia ter dado mais de mim. Andava tão 'na minha' que podia ter dado mais de mim. Mais tempo com qualidade. Mais presença...", reflete.

"Bem, o resto vamos conversando entre nós. Vais continuar a viver dentro daqueles que são teus. Não vais ser esquecida. E peço-te que olhes por nós. E eu, enquanto neta mais velha, prometo que vou olhar pelo Nandito. Pelo Pai. E fazer com que a família esteja unida", completa.

