Recentemente, a Câmara Municipal de Lisboa colocou um outdoor na via pública a anunciar um novo abrigo para cães e gatos no Parque Urbano do Vale do Forno. Um cartaz que fazia ainda referência à União Zoófila e à Associação Focinhos e Bigodes. No entanto, este terça-feira, a União Zoófila esclareceu que esta era uma informação "falsa”.

"Manipular informação e divulga-la publicamente como propaganda eleitoral e, em simultâneo, como forma de pressão de quem é mais vulnerável é uma estratégia abusiva que a todos devia envergonhar", acusaram ainda.

Uma polémica que não passou despercebida aos olhos de vários famosos, que não tardaram em reagir no Instagram.

"Uma vergonha", comentou Ana Marta Ferreira.

Publicação de Ana Marta Ferreira© Instagram

"Como é que isto acontece?", escreveu Sofia Arruda.

Publicação de Sofia Arruda© Instagram

E entre as muitas caras conhecidas que partilharam nas suas páginas a publicação da União Zoófila está o também ator José Mata e Jessica Athayde.

Publicação de José Mata© Instagram

Publicação de Jessica Athayde© Instagram

De referir que, entretanto, a Câmara de Lisboa admitiu que colocação de outdoor foi "indevida". O cartaz já foi retirado.

Leia Também: Polémica com cartaz da Câmara de Lisboa? "Em política não vale tudo"