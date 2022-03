A Loja das Meias inaugurou nesta quarta-feira, no Galleria do NorteShopping, com um evento repleto de nomes de referência e elegância.

Com um conceito e estética inovadores, a nova Loja das Meias, possui mais de 360 metros quadrados inspirados nos socalcos, cores e luz do rio Douro.

Entre na galeria e saiba quais os famosos que não faltaram à inauguração:

Num espaço tanto marcado pela elegância das diversas marcas que comercializa como pelas soluções arquitetónicas que reforçam a proximidade ao cliente na visibilidade e acesso aos produtos de loja.

Enquadrada na atmosfera de compras inovadora do Galleria, o espaço exclusivo do NorteShopping, a centenária empresa portuguesa de retalho define-se pela qualidade, modernidade e atendimento personalizado que oferece aos seus clientes.

créditos: Loja das Meias

Uma das grandes novidades desta Loja das Meias é o ecrã tátil com ligação ao e-commerce que permite o acesso à oferta disponível em todas as lojas da marca.