Jo Malone

A famosa marca de perfumes britânica Jo Malone trouxe um presente muito especial no sapatinho para os portugueses ao abrir a sua primeira loja no Norte do país.

O centro comercial Norteshopping, em Matosinhos, foi o local escolhido para receber esta boutique elegante que atualmente pode ser visitada no piso 1 e promete conquistar os fãs de perfumaria.

Aqui será possível descobrir ou redescobrir as fragrâncias mais icónicas da marca que se destacam pela sua combinação de ingredientes improváveis e explorar outros dos seus produtos premium para a casa, como é o caso das velas, difusores ou produtos de banho.

“A abertura da Jo Malone London é um marco importante para o Centro, especialmente nesta época de Natal, em que as pessoas procuram surpreender quem mais gostam com escolhas diferenciadoras. A escolha do Norteshopping por parte da cadeia britânica consolida também o Centro como uma referência no setor de lifestyle e beleza e reforça o nosso compromisso em trazer conceitos únicos e exclusivos aos nossos visitantes”, disse Paulo Valentim, diretor do NorteShopping, em comunicado.

Wiñk

Se tem por hábito recorrer a serviços de pestanas e sobrancelhas no Centro Comercial Vasco da Gama, temos uma boa notícia para lhe dar: a Wiñk acaba de inaugurar um novo espaço em Lisboa.

Desde o início do mês que o tradicional quiosque da marca portuguesa - pioneira no método de Threading - deu lugar a uma loja física com cerca de 32m2 localizada no piso 2.

Esta novidade, que conta com seis cadeiras e um gabinete, pretende trazer mais conforto a todos aqueles que o visitam e ao mesmo tempo alargar o seu leque de serviços.

A partir de agora as fãs de beleza e estética podem, entre outras novidades, agendar a sua extensão de pestanas.