"Mais um dos pioneiros parte cedo... a nossa história faz-se de Homens assim e como tantos que partiram recentemente e nos deixam revoltados, tristes e orgulhosos do caminho que tivemos o privilégio de partilhar com eles", estas foram as palavras de Alexandra Lencastre que, assim como várias figuras públicas, não ficou indiferente à morte de Tozé Martinho.

O ator partiu este domingo, dia 16 de fevereiro, uma notícia inesperada que deixou os colegas, fãs e amigos em choque.

"Querido ToZé! Quem me conhece sabe como refiro com frequência as telenovelas de ToZé Martinho como modelos de identificação da cultura popular portuguesa. Tenho memória de ouvir atores inquietos (eu incluído) com algumas questões de lógica nos percursos das personagens mas houve poucas histórias que emocionassem tanto o país como as do ToZé", disse Pedro Lima na sua página do Instagram, onde destaca o trabalho do artista.

"Eram histórias simples, com personagens inesquecíveis, passadas em espaços que despertavam memórias que nos dizem tanto como país. Da minha parte, não posso deixar de expressar gratidão pelas personagens que escreveu para mim em A 'Grande Aposta', 'Todo o Tempo do Mundo', 'Olhos d’Água' e 'A Outra'. Um abraço amigo a toda a família, em particular ao meu irmão António Martinho, filho do ToZé, meu cúmplice desde os tempos de operador de câmera e, depois, realizador apaixonado que me dirigiu em tantas outras produções. Amigos para Sempre", rematou, deixando assim algumas palavras de conforto à família.

Veja na galeria outros famosos que recorreram às redes sociais para homenagear o ator e argumentista.

Leia Também: Tozé Martinho era "uma das maiores figuras da cultura popular", diz TVI