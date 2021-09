Os benfiquistas certamente que não esquecerão a noite desta quarta-feira. O Benfica recebeu na Luz o Barcelona para a 2.ª jornada do grupo E da Liga dos Campeões e saiu vitorioso da partida (3-0).

Várias foram as caras conhecidas que, em casa ou no Estádio da Luz, vestiram a camisola e vibraram com o resultado - e festejaram a vitória também nas redes sociais.

"Os últimos segundos de uma noite épica, inesquecível, histórica, na Luz. Eu e o meu filho vimos, lado a lado, a sofrer, a cantar, a gritar na bancada. Como num sonho", escreveu Pedro Ribeiro na sua página de Instagram.

"Vamos embora!!!!! Há 60 anos que não ganhávamos ao colosso Barça", destacou José Fidalgo.

"Eu estava cá", afirmou Ana Garcia Martins.

Leia Também: Benfica 'despacha' Barcelona na Luz à boleia de Rafa e Darwin