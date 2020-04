Luísa Castel-Branco usou as suas redes sociais este sábado, dia 18, para manifestar publicamente o seu desagrado perante todos aqueles que ignoraram a quarentena preventiva e resolveram ir passear com as famílias perto da praia.

"Eu devo ser muito estúpida.Farta de estar em casa! Farta de não ter sequer conhecido o meu neto Lourenço [bebé que nasceu nas últimas semanas]! Farta e mais farta, mas a fazer tudo o que mandam a bem de todos e do nosso país", começou por lamentar, explicando depois que a sua indignação se prendia com uma fotografia que lhe havia sido enviada e que, segundo a própria, regista uma enchente na Praia Grande.

"Esta fotografia é da Praia Grande, hoje. Com famílias inteiras. Com filas para arrumar os carros. Desculpem, mas porra para isto ! Está tudo doido ou o quê?", escreveu, deixando clara a sua revolta.

Eis a imagem em questão:

Leia Também: Ronaldo e Georgina divertem-se com família e amigos em festa de anos