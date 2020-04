A passar a quarentena na Madeira, Cristiano Ronaldo e a namorada, Georgina Rodríguez, não faltaram à festa de aniversário da sobrinha - a jovem Alicia Beatriz.

"Este foi o aniversário da minha querida sobrinha. família, amigos, amor. Sempre unidos", escreveu Elma Aveiro, tia da jovem aniversariante, ao partilhar nas suas redes sociais um vídeo da festa.

Nas imagens vemos Ronaldo e Georgina a divertirem-se juntos dos restantes elementos do clã. Aparentemente, este festejo que reuniu familiares e amigos, ainda que com algum distanciamento social, realizou-se no restaurante do clã 'Cascatas e Girassóis'. Por estes dias, o estabelecimento encontra-se encerrado devido à pandemia de Covid-19.

"Quando se faz a quarentena em família ainda dá para celebrar muito bem o aniversário. Obrigada, sempre juntos", reforçou a jovem Alicia, que esta sexta-feira completou 21 anos de vida.

Leia Também: O melhor despertar! Filhos de Ronaldo invadem a cama do pai pela manhã