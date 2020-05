Flávio Migliaccio foi esta terça-feira, dia 4 de maio, encontrado morto em casa. A notícia, como seria de esperar, ganhou destaque na imprensa brasileira e gerou polémica nas redes sociais depois de alegadamente terem sido divulgadas fotografias que mostravam o ator morto.

As imagens foram alegadamente divulgadas por "dois agentes do estado", dois polícias militares", e levaram Marcelo Migliaccio, único filho Flávio Migliaccio, a tomar a decisão de processar o Estado do Rio de Janeiro.

"Foi uma violência, um desrespeito! Tomarei as medidas judiciais cabíveis em face de dois agentes do estado, dois polícias militares, que divulgaram foto de meu cliente nas condições em que se encontrava, dentro de seu quarto após suicidar-se", afirmou Sylvio Guerra, advogado da família, num comunicado agora citado pela imprensa brasileira.

As declarações de Sylvio Guerra confirmam assim o rumor de que Flávio Migliaccio decidiu aos 85 anos colocar termo à vida.

