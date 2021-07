A família real do Mónaco fez as graças dos seus admiradores ao aparecer em público na noite da última sexta-feira, dia 16, para assistir a um concerto da Cruz Vermelha.

Estiveram presentes no Red Cross Summer Concert o príncipe Alberto, a princesa Carolina, Charlotte, Andrea e Pierre Casiraghi - e as respetivas mulheres, Tatiana Santo Domingo e Beatrice Borromeo.

A grande ausência foi, uma vez mais, a princesa Charlene, que se encontra ainda na África do Sul a recuperar de uma infeção respiratória. Por outro lado, o seu irmão, Gareth Wittstock, e a mulher, Roisin Galvin, juntaram-se à família real do Mónaco no evento.

