Mãe de duas meninas, Cláudia Vieira não podia estar mais feliz nesta fase da sua vida e faz questão de mostrar isso mesmo aos fãs.

Ainda na noite desta sexta-feira, a atriz e apresentadora voltou a surpreender os seguidores da sua página de Instaram com um novo carinhoso retrato em família.

Ao lado das filhas e do amigo de quatro patas, muito felizes, é assim que pode ver Cláudia Vieira na recente fotografia que publicou na rede social e que rapidamente captou a atenção dos seguidores.

Recorde-se que Cláudia Vieira é mãe de Maria, fruto da relação terminada com Pedro Teixeira, e da pequena Caetana, que nasceu em dezembro do ano passado, da atual relação com João Alves.

Leia Também: Vídeo. Cláudia Vieira e a filha bebé no momento mais amoroso do dia