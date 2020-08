Cláudia Vieira tem passado as últimas semanas com uma vida profissional agitada, devido às gravações do novo programa da SIC - 'O Noivo é que Sabe'. Porém, sempre que chega a casa é nos braços das filhas que a atriz e apresentadora recupera energias.

Esta terça-feira foi a bebé Caetana, de oito meses, a fazer as delícias da mamã babada no seu regresso a casa.

"Tudo certo!!! Chegar a casa e ficar neste namoro bom", declarou Cláudia ao partilhar com os seus seguidores do Instagram o vídeo que registou o momento do reencontro entre mãe e filha.

Leia Também: O novo look da filha de Cláudia Vieira e Pedro Teixeira