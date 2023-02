Olivia Flowers, do reality 'Southern Charm', está de luto. O irmão, Conner, morreu na segunda-feira aos 32 anos.

Após a notícia, a família emitiu um comunicado. "O Conner era um jovem notável, com o dom da compaixão e do amor pelos outros, fazendo amigos em todos os lados por onde passava", disseram numa nota obtida pelo Page Six.

"A sua ausência será sentida por muitos nos próximos anos", acrescentaram.

Antes de terminarem, pediram privacidade "enquanto lamentam a grande perda do filho e irmão".

