Luís Esparteiro usou a sua conta de Instagram para dar uma grande novidade aos seus seguidores do Instagram. A família do ator de 61 anos aumentou com o nascimento de mais um neto, pelo qual este se revelou 'babado', como não poderia deixar de ser.

Partilhando diversas imagens nas quais apresenta o pequeno Bernardo, Luís disse: "Chegou o Bernardo! Filho da minha filha Constança Lopes da Costa. A família é a nossa base, o nosso primeiro refúgio. E que bom que é vê-la crescer...", sublinhou.

Veja as bonitas imagens!

