Dustin Hoffman é um avô 'babado'. O ator, de 87 anos, foi fotografado a passear com um dos netos que estava no carrinho de bebé.

As imagens foram captadas na passada sexta-feira, em Nova Iorque. A acompanhar o ator estava também o seu filho, Jake Hoffman, e a esposa, Amit Dishon.

Do seu casamento com Lisa Hoffman, o ator tem quatro filhos: Jake, Rebecca, Max e Alexandra. Da anterior relação, com Anne Byrne, o artista tem ainda duas filhas: Jenna e Karina.

