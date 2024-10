Luís Marques Mendes esteve à conversa com João Baião e Diana Chaves a quem confessou ser um avô muito 'babado'. Com seis netos, o comentador da SIC afirma estar a desfrutar de uma "fase nova da sua vida", diferente da que viveu com os filhos.

"Gosto imenso de crianças e gostei da fase dos meus filhos, mas como tinha uma vida profissional muito intensa não vivi com eles o tempo que gostaria de ter vivido. Agora vivo com mais intensidade a parte dos netos. Tenho outra disponibilidade mental", realça.

Marques Mendes nota que não consegue negar um pedido dos netos e que gosta de manter uma rotina aos domingos: levá-los a comer um gelado.

Veja aqui a entrevista completa.

Leia Também: Mafalda Teixeira dá entrevista a Júlia Pinheiro após ser operada