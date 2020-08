Desde que foi pai, com o nascimento da pequena Simone, Marcantonio Del Carlo não tem tido mãos a medir não só com os cuidados a ter com a bebé, mas também com os diversos compromissos que mantém a nível profissional.

Ainda esta segunda-feira, dia 17, o ator mostrou precisamente esta faceta com uma publicação na sua conta de Instagram.

"A madrugada foi assim... E hoje, ensaios no teatro, acabar uma tradução, fazer uma locução, tratar das compras do mês no supermercado, ida ao pediatra, massagem à Iolanda (que bem merece pois é ela que está com a menina o dia todo), preparar o almoço, o jantar, levar o lixo à rua, arranjar tempo para ligar à madrinha, encher os pneus da mota, ligar ao contabilista, preparar as aulas de setembro, a palestra do congresso da voz (também em setembro), cortar a barba para a peça que vou estrear daqui a 15 dias, ir finalmente ao dentista, por cordas novas nas raquetes, respirar e pensar: apesar de dormir pouco a Simone é a minha coisa mais linda do mundo", escreveu.

Ou seja, quando há amor, todo o trabalho vale a pena.

Leia Também: Luciana Abreu oferece presente à filha de Marcantonio del Carlo