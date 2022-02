Joe Biden e a mulher, Jill Biden, deram as boas-vindas a um novo amigo de quatro patas.

Esta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos revelou que a família adotou um gato que se chama Willow.

"Bem-vindo à família Biden, Willow", pode ler-se na legenda da fotografia que foi destacada no Twitter.

Por sua vez, a primeira-dama também recorreu às redes sociais para partilhar fotografias do novo amigo de quatro patas. Veja ambas as publicações abaixo:

De referir que Willow junta-se ao pastor alemão Commander, que foi adotado pela família no ano passado.

Leia Também: Joe e Jill Biden marcam presença no casamento do sobrinho do Presidente